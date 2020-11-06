Житель Коми забил до смерти двух мужчин из-за чувства справедливости

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В Коми осудили 33-летнего жителя Воркуты за тяжкое преступление, сообщает региональная прокуратура. Он обвинялся в убийстве двух мужчин.

Все произошло в сентябре этого года. Мужчина узнал, что мама его друга становится объектом издевательств со стороны их соседей. Воркутинец решил заступиться за женщину и проучить обидчиков. Застав в спортивной комнате нужных ему людей, осужденный набросился на них с кулаками.

«Он нанес двум обидчикам множественные удары руками, ногами, фрагментами металлических трубки и уголка по жизненно важным частям тела, от которых они скончались», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Свою вину мужчина полностью признал и просил проявить к нему снисходительность. Однако суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, признав его виновным по статье «убийство двух лиц».

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