В Сыктывкаре водитель сбил 15-летнего подростка на зебре и скрылся

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкар

В Сыктывкаре произошла серьезная авария с участием ребенка, сообщает региональная Госавтоинспекция. На пешеходном переходе неизвестный водитель сбил 15-летнюю школьницу и скрылся с места преступления.

Известно, что авария произошла на пересечении улиц Карла Маркса – Чкалова. Подросток переходил улицу на зеленый сигнал светофора, когда в нее влетела неустановленная машина. К счастью, ребенок отделался синякам и ушибами: врачи диагностировали у девочки травму поясничного отдела позвоночника. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное и в госпитализации школьница не нуждается.

Очевидцев вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия просьба обратиться по телефонам в ГИБДД УМВД России по Сыктывкару: 28-18-00, 28-18-32 или в УМВД России по Сыктывкару по телефону: 02.

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