Для «Академии Гениев» в Воркуте приобрели оборудование на 1,16 миллиона

Фото: мэрия Воркуты

Инициатива воркутинского клуба робототехники и программирования «Академия Гениев» по приобретению оборудования вошла в семерку проектов «Народный бюджет», реализуемых в Воркуте в текущем году.

В «Академия Гениев» робототехникой занимаются дети от 5 до 18 лет. Обучение в клубе носит прикладной характер, это способствует развитию знаний и навыков, а также получению опыта в разработке и эксплуатации собственных роботов и их систем. Кроме того, важной задачей работы клуба является интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых детей.

Приобретение нового оборудования позволит расширить сферу деятельности, увеличить численность обучающихся и организовать еще одно рабочее место для педагогов.

Общая стоимость проекта составляет 1, 16 млн. рублей. На данные средства были приобретены: компьютерная мебель и стеллаж, системные блоки и мониторы, клавиатуры и компьютерные мыши, 3D принтеры, конструкторы Lego Spike, наборы «Йодо» для создания и программирования гаджетов, а также лицензионное ПО, расходные материалы и электронные компоненты.

Практически все оборудование, за исключением 3D принтеров, которые прибудут в город в течение двух недель, уже запущено в работу. Также в ближайшее время ожидается поставка ортопедических компьютерных кресел.

Как отметил, руководитель клуба Виктор Кличановский, в настоящее время на базе учреждения занимаются более 100 детей и подростков. Многие из воспитанников старшего возраста уже решили связать свое будущее с сегодняшним увлечением, и намерены поступать в соответствующие вузы по выбранным направлениям.

Участие в проекте «Народный бюджет» позволит увеличить количество занимающихся в клубе детей еще на 30 человек, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

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