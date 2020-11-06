В выходные в Коми ожидаются похолодание и снег с дождем

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В выходные дни, 7-8 ноября, погода в Коми вновь начнёт постепенно меняться в сторону похолодания. Осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, снега, на юге в субботу ещё с дождём.

Наиболее интенсивными осадки будут в воскресенье, при прохождении северо-атлантического циклона. В западной половине республики в зоне холодного атмосферного фронта усилится также и ветер при порывах до 15-18м/с.

Температура воздуха будет преобладать ночью и днём -3...+2С, в воскресенье на крайнем северо-востоке -5...-10С.

Состояние дорог ухудшится, предупреждает Коми ЦГСМ.

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