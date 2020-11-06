В Сыктывкаре угнали машину на автоэвакуаторе

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5 октября в Сыктывкаре случился угон машины ВАЗ 2107 темно-вишневого цвета. ГИБДД разыскивает очевидцев и предполагает, что вывезли авто на автоэвакуаторе.

Происшествие случилось в неопределенное время. В 18 часов 00 минут 5 октября она еще стояла в районе дома №70 по ул Красных Партизан. А в 6 часов утра на следующее утро владелец ее не обнаружил. Предположительно, данную автомашину вывезли на автоэвакуаторе.

Очевидцев данного происшествия просят сообщить в Отдел ГИБДД по Сыктывкару по телефонам 28-18-00, либо по телефону "02".

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