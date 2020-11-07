Так и не выпитые три бутылки коньяка стоили жителю Ухты приличного срока

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Ухтинским городским судом рассмотрено уголовного дело в отношении ранее неоднократно судимого жителя Ухты, который совершил грабеж в магазине «Фасоль», применив насилие в отношении продавцов магазина, похитил 3 бутылки коньяка.

Несмотря на то, что обвиняемый в ходе рассмотрения уголовного дела отрицал, что применил насилие в отношении продавцов магазина, его вина нашла подтверждение в ходе предварительного расследования. Также судом установлено, что при совершении преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, что суд признал одним из обстоятельств, отягчающих наказание.

Виновному судом назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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