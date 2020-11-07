Житель Инты объявлен в розыск за неуплату алиментов

Фото: ФССП Коми

Интинский городской суд по иску приставов установил ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении местного жителя за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Самое удивительное в этой истории – сумма, которую ежемесячно ответчик должен был передавать бывшей супруге, с которой подписал нотариально удостоверенное соглашение. Речь идет всего лишь о ежемесячной твердой выплате - 1000 рублей. Но и эти крохи житель Инты не пожелал дать своему ребенку.

Теперь он не сможет выехать заграницу, а еще и объявлен в розыск. По состоянию на 09.09.2020 местонахождение должника не установлено, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми не платил алименты старенькой матери, пока не вмешались приставы

А ведь речь шла всего о 3 тысячах в месяц (подробности)