В Администрации главы Коми проводится оптимизация

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По сообщению пресс-службы главы Республики Коми, в настоящее время в Администрации Главы Республики Коми ведется работа по выстраиванию новой организационной структуры, а также оптимизации штатной численности.

По итогам проведенного кадрового аудита, установлено превышение штата и дублирование полномочий и функций некоторых управлений и отделов. В связи с этим принято решение о сокращении аппарата Администрации Главы Республики Коми. Экономический эффект от этого уже составляет более 18 миллионов рублей в год.

Работа по оптимизации численности и структуры администрации продолжается.

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