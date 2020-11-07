Погода в Коми 8 ноября: пасмурно и сыро

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В Сыктывкаре ночью -1...+1 C, днем +2...+4 C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Воркуте ночью -3...-5 °C, днем -2...-4 °C. Облачно, ночью умеренный, днем временами небольшой снег.

На остальной территории республики температура ночью -1...+1 °C, днем +1..+3 °C. Облачно, временами осадки (снег, мокрый снег), сообщает Коми ЦГСМ.

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