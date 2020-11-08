Ранним утром у военкомата в Ухте призывники устроили дискотеку

Фото: "Первоисточник"

В субботу, 7 ноября, около 7 часов утра жителей домов по проспекту Ленина в Ухте разбудила громкая музыка. На улице компания молодых людей устроила дискотеку около военкомата, сообщает «Первоисточник».

По словам очевидца, музыка орала так, что окна тряслись. С танцами, песнями и криками гуляли человек тридцать. Постепенно число участников утренника разрасталось. Жители стали жаловаться в полицию.

Как прокомментировали в пресс-службе УМВД по Коми, в дежурную часть поступили несколько звонков с жалобой на шум, на место выехали сотрудники полиции.

– В этом здании по проспекту Ленина, 36 расположен военкомат, так молодые люди решили проводить своих друзей на службу. Сотрудники полиции на месте осуществляли охрану общественного порядка, никого из молодых людей не задержали, – пояснили в ведомстве.

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