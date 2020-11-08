Поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» приглашает на родительское собрание

Фото: yandex.ru

Отряд «ЛизаАлерт» занимается поиском пропавших детей десять лет. Основываясь на многолетнем опыте, они готовы поделиться рекомендациями о том, как избежать беды и что делать, если пропал близкий.

Сегодня, 8 ноября, в 17:00 по московскому времени пройдёт родительское онлайн-собрание. «Обратите внимание на формат встречи: она для взрослых. Пожалуйста, не приглашайте к экрану детей», - подчеркивают на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Все мероприятия «Школы ЛизаАлерт» проходят бесплатно, но количество мест ограничено. Для того, чтобы посетить онлайн-собрание, необходимо скачать приложение "Zoom" и в назначенное время перейти по ссылке.

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