Поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» приглашает на родительское собрание

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Отряд «ЛизаАлерт» занимается поиском пропавших детей десять лет. Основываясь на многолетнем опыте, они готовы поделиться рекомендациями о том, как избежать беды и что делать, если пропал близкий.
Сегодня, 8 ноября, в 17:00 по московскому времени пройдёт родительское онлайн-собрание. «Обратите внимание на формат встречи: она для взрослых. Пожалуйста, не приглашайте к экрану детей», - подчеркивают на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Все мероприятия «Школы ЛизаАлерт» проходят бесплатно, но количество мест ограничено. Для того, чтобы посетить онлайн-собрание, необходимо скачать приложение "Zoom" и в назначенное время перейти по ссылке.
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