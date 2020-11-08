ДТП в Сыктывкаре: перебегавшую на красный женщину сбили сразу два авто

ФОТО: УГИБДД по Коми

7 ноября на пешеходном переходе в Сыктывкаре сразу два автомобиля сбили женщину-пешехода. Она переходила дорогу на красный свет.

Происшествие случилось в 22:20 на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Магистральной. 30-летний мужчина за рулем Toyota Camry, двигался по крайней правой полосе Октябрьского проспекта со стороны ул.1-й Промышленной. Проезжая регулируемый перекресток с ул.Магистральной на разрешающий зеленый сигнал светофора, иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по зебре на запрещающий красный сигнал. После этого женщину сбила "Лада Калина" под управлением 19-летнего водителя, которая двигалась по крайней левой полосе.

В результате ДТП 34-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и открытый перелом правой ноги. Госпитализирована.

По данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Camry к ответственности за нарушения правил дорожного движения привлекался 75 раз, из них восемь - в течение года. Стаж управления авто с 2007 года, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

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