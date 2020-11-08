«Плохо лежало, руки чесались»: несовершеннолетний печорец похитил два непристёгнутых велосипеда

Желательно оборудовать двухколесного помощника запирающим средством с металлическим стержнем. Фото: из архива "КП"

Полицейские Печоры раскрыли кражи велосипедов, оставленных без присмотра, сообщает МВД по Республике Коми. Оба транспортных средства были похищены одним молодым человеком.

В полицию Печоры обратился местный житель 1996 года рождения. Он рассказал, что оставил свой дорогостоящий велосипед «StelsAgressor» возле торгового центра, а сам отправился за покупками. Выйдя из центра через 45 минут, своего двухколёсного друга парень не обнаружил. Велик пропал.

Полицейские Печоры смогли выйти на след подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний ученик общеобразовательной печорской школы, 2002 года рождения, который во всём признался. Похищенный велосипед у воришки изъяли по месту жительства подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день этот же молодой человек похитил из подъезда жилого дома у жительницы Печоры велосипед «Nemaless» стоимостью 15 000 рублей. Велосипед также обнаружили по месту жительства подозреваемого.

Самое интересное, что во всех случаях транспортные средства не были пристегнуты средствами защиты.

МВД по Республике Коми призывает владельцев велосипедов бережно относиться к своему имуществу и не оставлять транспорт без присмотра, а если делаете это, то старайтесь, чтобы оно находилось в зоне видимости видеокамер. Желательно оборудовать двухколесного помощника запирающим средством с металлическим стержнем.

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