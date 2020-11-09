Стало известно число жертв ДТП на дорогах Коми в этом году

Фото: Артем Кулаков

В Коми ухудшилась ситуация с аварийностью на дорогах, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД. С начала года в республике произошло 260 аварий на 100 тысяч населения, в которых погибли или пострадали люди. Это на 19,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Коми также вошла в список 12 субъектов России, где существенно вырос показатель аварийности. Отмечается, что в ДТП погибло 138 человек на 100 тысяч населения за январь-сентябрь этого года.

«Выросло количество ДТП с пострадавшими в 12 регионах, из них наиболее существенно – более чем на 10% – в Камчатском крае, Ненецком автономном округе, Коми, Ингушетии и на Чукотке», - говорится в исследовании.

В общем рейтинге регион занимает 68 место. На последнем, 85 месте, оказалась Тыва. Меньше всего аварий происходит в Чечне. За девять месяцев там произошло всего 44 аварии с пострадавшими.

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