В Коми посадили директора турфирмы, укравшую деньги у клиентов

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В Коми директора туристической фирмы признали виновной в серии мошенничеств по невыплаченным займам и обману 26 туристов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как рассказали в ведомстве, бизнес-леди использовала схему, схожую с финансовой пирамидой, когда новые клиенты оплачивают путевки предшественников. В 2016 году пирамида рухнула и осужденная попыталась скрыться.

Одна из потерпевших рассказала, что работала с фигуранткой пять лет. Раз в год выезжали в отпуск, и никаких инцидентов не было. Отели она подбирала добросовестно, все оплачивалось. Однажды женщина с семьей решила выехать на отдых в Турцию. За восемь человек она заплатила проверенному агентству более 300 тысяч рублей. О том, что поездка сорвалась, семья узнала только за два дня.

Выяснилось, что из полученных средств злоумышленница перечислила туроператору всего 30%, поэтому путевку и аннулировали. Обманутая клиентка обратилась в полицию. Вскоре к правоохранителям стали обращаться и другие потерпевшие. Схема у всех была примерно одна: выбрали тур, заплатили деньги, затем начинались отговорки.

По 30 заявлениям несостоявшихся туристов в конце 2018 года полицейские возбудили уголовное дело. К этому времени женщина вместе с двумя сыновьями и мужем скрылась из Сыктывкара. Она заблокировала все контакты, перестала пользоваться страницей в социальной сети.

Восемь месяцев объявленной в розыск удавалось сохранять конспирацию, в июле прошлого года оперативникам удалось установить ее местонахождение. Она была доставлена в Коми.

Злоумышленница рассказала, что брала изначально кредиты в банках на красивую жизнь. Далее она начла брать деньги из торгового оборота, тратя их на погашение своих кредитов. Выяснилось, что от предпринимательницы пострадали не только обманутые туристы. Начиная с 2012 года, бизнес-вумен занимала различные суммы денег у знакомых и бывших клиентов. Под предлогом развития бизнеса, покупки недвижимости в Финляндии и Крыму, оплаты обучения сына она взяла и не вернула около пяти миллионов рублей.

Фигурантка признала вину. Помимо трехлетнего запрета на оказание туристических услуг населению суд в качестве основного наказания назначила ей пять лет лишения свободы в колонии общего режима, два из которых при пересчете она уже отсидела. Кроме того, ей придется возмещать ущерб потерпевшим. Приговор не вступил в законную силу.

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