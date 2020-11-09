В Печоре горел автомобиль: пострадал один человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 8 ноября, в Печоре загорелся автомобиль BMW, в результате чего пострадал мужчина 1977 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19.59 на улице Западной. У гаражного кооператива «Печорец» загорелся BMW. Через восемь минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 20.28. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Хозяин иномарки пытался до прибытия пожарных самостоятельно потушить пламя. В результате он получил ожоги рук 2-3 степени. Причиной пожара стала неисправность систем и механических узлов автомобиля. На месте происшествия работали шесть человек и две единицы техники.

Всего за сутки в Коми произошло шесть пожаров. В остальных пяти никто не пострадал. В течение суток горели две бани, два гаража и дачный дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ухте горела квартира: спасли пожилую семейную пару

Еще 52 человек эвакуировались самостоятельно (подробнее)