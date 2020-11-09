Жители Коми могут найти идеальную диету через приложение

Фото: Trang Doan

Роспотребнадзор анонсировал новый проект на платформе соцсети «ВКонтакте» - сервис «Дневник питания». В приложении пользователь сможет сформировать правильный рацион, необходимый для поддержания здоровья и веса в норме.

Сервис предназначен не только для тех, кто хочет сбросить вес. В нем предусмотрены различные режимы питания для разных целей: набора мышечной массы, поддержки формы. Есть и другие опции: напоминание о приеме витаминов, контроль за курением и даже доступ к обследованию организма.

Для того, чтобы воспользоваться приложением, достаточно кликнуть по вкладке «Сервисы» в мобильном приложении VK. Далее нужно ввести свои данные, а остальное сделает «Дневник питания»: он укажет необходимое количество калорий и пищевую ценность продуктов, необходимых пользователю. Наличие платного контента сервис не предусматривает.

Ожидается, что вскоре после запуска сервис подключит другие дополнительные функции.

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