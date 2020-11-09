Ухтинский отряд "СПАС Коми" на занятиях по горной подготовке помог потерявшему сознание студенту

Ухтинский аварийно-спасательный отряд "СПАС Коми" Комитета ГО И ЧС во время сопровождения туристической группы на Полярном Урале оказал реальную помощь заболевшему студенту во время учебных занятий по горной подготовке.

Семинар проходил с 31 октября по 10 ноября на территории Полярного Урала в районе перевала Каровый. Семеро студентов должны были подняться на вершины разного уровня сложности. В составе группы присутствовали участники с минимальным туристским опытом.

6 ноября при восхождении на вершину потерял сознание студент 1999 года рождения. В этот день погода резко ухудшилась, началась метель. Спасатели поставили палатку и оказали помощь пострадавшему. Через два часа группа начала спускаться с горы. На следующий день, когда юноша набрался сил, его сопроводили на поезде до поликлиники в Лабытнанги, где он получил медицинскую помощь. Сегодня, 9 ноября, группа возвращается в Ухту, сообщает «Комиинформ».

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