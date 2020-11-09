Мэрия Сыктывкара добивается строительства школы через суд

Фото: БНК

Администрация Сыктывкара продолжает выкупать земли для строительства новой школы на 600 учеников, сообщает БНК. На данный момент договоренность есть только с собственниками жилья с участком, еще 10 объектов находятся под вопросом.

Школу планируется построить в районе улиц Орджоникидзе, Карла Маркса и Красных партизан. В мае прошлого года вышел документ, по которому мэрия получает право на строительство после выкупа зданий, находящихся в этом районе. Однако спустя год к перечню участков и нежилых построек добавился гараж для грузовиков и здание проходной.

В итоге для того, чтобы освободить землю под строительство, нужно выкупить частные объекты и расселить жилые дома. Все это обойдется мэрии в более чем 13,8 млн рублей, по данным оценщиков.

Однако стоимость устроила не всех собственников. Спор с двенадцатью владельцами сейчас решается в суде. Так, Союз потребительских обществ Коми не устроила стоимость участка в 314 квадратных метров за 2,37 млн рублей. Суд вынес решение в пользу истца и установил новую сумму - 3,45 млн рублей. Однако такое постановление уже не устроило администрацию, сейчас рассматривается апелляционный иск.

Муниципалитет полагает, что процедура выкупа завершится в 2021 году, после этого начнется возведение школы.

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