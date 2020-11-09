Жители Сыктывкара спасли от закрытия Центр средневековых ремесел

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Сыктывкарский Центр средневековых ремесел продолжит свою работу. Радостную новость сообщил руководитель клуба Александр Плюснин изданию БНК.

Известие о закрытии работники центра узнали в октябре этого года, ее сообщил собственник здания «Динамо», в котором и находится учреждение. Он заявил, что в здании нет пожарной сигнализации, и ее установка ложится на плечи центра. Цена вопрос – 250 тысяч рублей. Работники сразу же заявили, что такую сумму они не потянут, а это значило, что клуб пришлось бы закрыть. Но на помощь пришли неравнодушные горожане.

Сыктывкарцы смогли собрать 43 тысячи рублей и помогли с установкой нужного оборудования. К тому же, хозяин здания пошел на уступки: с реконструкторов сняли жесткие сроки на установку пожарной сигнализации, но попросили сделать работы до начала 2021 года. От плана с возможной консервацией здания отказались.

Сейчас Центр работает в прежнем режиме и его охотно посещают любители средневековой истории.

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