Сыктывкар навечно получил Знамя Победы

Фото: БНК

Исторический музей гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А.Куратова стал вечным хранителем копии Знамени Победы. Торжественное вручение прошло в рамках Всероссийской акции «Эстафета Знамени Победы». По словам организаторов, мероприятие призвано отдать дань героическому подвигу предков, которые пожертвовали жизнью за победу над фашизмом.

Получили знамя воспитанники военно-патриотического клуба колледжа «Исток». Они признаются, что для них честь – учиться в заведении, которое стало домом для символа победы.

В сузе рассказали, что знамя в дальнейшем планируют использовать для патриотических мероприятий и при необходимости передавать другим учреждениям, с которыми сотрудничает колледж.

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