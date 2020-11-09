Председатель сыктывкарского ТСЖ за злоупотребления отправится в колонию

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сыктывкарский суд вынес приговор председателю правления ТСЖ «Стефановский» Р.В. Подорову за злоупотребление полномочиями в особо крупном размере.

Два года, с 1 декабря 2016 года по 31 марта 2018 года Подоров не перечислял в полном объеме полученных от потребителей деньги за поставленные услуги ресурсоснабжающими организациями. Он неоднократно давал соответствующие указания бухгалтеру ТСЖ. Разница составила 7 337 919 рублей 34 копейки. При этом у ТСЖ росли не только долги, но и пени за них.

Также Подоров, уже будучи ликвидатором ТСЖ «Стефановский», заключил договор с одной из управляющих компаний на выполнение работ по косметическому ремонту общедомового имущества многоквартирных домов №10 «а» по ул.Свобода и №15 по ул.Кутузова.

В качестве аванса по этому договору с расчетного счета ТСЖ «Стефановский» на расчетный счет управляющей компании был переведен аванс в размере один миллион рублей. После чего УК привлекла субподрядную организацию, которая под непосредственным контролем и руководством Подорова Р.В. не выполнила часть работ, но деньги получила в полном объеме. Всего ТСЖ «Стефановский» заплатил УК 2 448 168 рублей 61 копейка, из которых 1 008 258 рублей 07 копеек - незаконно полученные Подоровым в результате завышения объемов и стоимости выполненных работ.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал частично. Приговором Сыктывкарского суда 9 ноября ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов РК.

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