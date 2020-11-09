В центре Сыктывкара образовался затор, когда сломанный светофор заменили регулировщиком

Фото: архив КП

На перекрёстке Октябрьского проспекта и Сысольского шоссе Сыктывкара, ещё с воскресенья, 8 ноября, по техническим причинам перестал работать светофор. Автоинспекторы незамедлительно передали информация о неисправности собственнику автодороги, но на устранение потребовалось время.

К утреннему часу пик понедельника светофор все еще не работал. А так как этот перекресток является наиболее интенсивным, для предотвращения образования заторов, на нем было организовано движение регулировщиком.

Но, как оказалось на практике, не все водители помнят жесты регулировщика. Из-за их неуверенных действий на данном перекрёстке некоторое время было затруднено движение.

Госавтоинспекция гСыктывкара напоминает, сигналы регулировщика имеют следующие значения:

Руки вытянуты в стороны или опущены:

— со стороны левого и правого бока разрешено движение безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам разрешено переходить проезжую часть;

— со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Правая рука вытянута вперед:

— со стороны левого бока разрешено движение безрельсовым транспортным средствам во всех направлениях;

— со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

— со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено;

— пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Рука поднята вверх:

— движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях.

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и пешеходам.

Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным сигналом (световозвращателем).

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