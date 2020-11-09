Погода в Коми 10 ноября: будет пасмурно и моросящий снег

В Сыктывкаре и Объячево ночью 0...-2 C, днем 0...-2 C. Облачно с прояснениями, небольшой снег.

В Воркуте ночью -12...-14 °C, днем -6...-8 °C. Облачно, временами небольшой снег.

На остальной территории республики температура ночью -3...-5 °C, днем -3..-6 °C. В Инте и Усинске до минус 10 ночью, и минус 6 днем. Облачно, временами небольшой снег, сообщает Коми ЦГСМ.

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