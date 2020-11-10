Продолжаются поиски пропавшей пенсионерки из Усинска

Фото: "ЛизаАлерт Коми"

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Коми Республика продолжает поиски пропавшей в Усинске пенсионерки. На странице в соцсети «ВКонтакте» появилась новая информация: описание одежды.

Пропала Буртовская (Гулина) Татьяна Витальевна 62 года (1958 г.р.). Её местонахождение неизвестно с 23 октября.

Приметы: рост: 170 см, полное телосложение, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, окрашенные.

Появилось предположительное описание одежды, в которой пропавшая ушла из дома: черная куртка с капюшоном, черные брюки, коричневая меховая шапка-ушанка.

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