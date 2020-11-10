В центре Сыктывкара Toyota сбила 72-летнюю женщину

Фото: архив «КП»-Севастополь»

В понедельник, 9 ноября, в Сыктывкаре Toyota Solara сбила женщину 1948 года рождения. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17.20. Водитель 1971 года рождения за рулем Toyota ехал по улице Коммунистической со стороны ЦУМа в сторону «кольца». Напротив дома №28 иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно мозговую травму, ушиб бедра. Уточняется, что женщину увезли в больницу. Водитель имеет стаж вождения с 1993 года. За нарушение ПДД привлекался к административной ответственности всего пять раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ДТП в Сыктывкаре: перебегавшую на красный женщину сбили сразу два авто (подробнее)