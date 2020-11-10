В Сыктывкаре водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару

Накануне в Сыктывкаре сбили 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об инциденте сообщили в ГИБДД по РК.

ДТП произошло в седьмом часу вечера на улице Маяковского. Школьница переходила дорогу, когда в нее влетела «Черри Тигго». Девочка сразу же была госпитализирована в больницу. Врачи диагностировали у ребенка серьезные травмы головы и спины.

Известно, что за рулем машины был 56-летний местный житель. Мужчина не был пьян и с места происшествия не скрылся. Отмечается, что у автовладельца есть штраф за нарушение ПДД.

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