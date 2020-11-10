«Исполни желание ребенка»: как воркутинцам принять участие в новогодней благотворительной акции

Фото: Kaboompics.com

В канун Нового года любой воркутинец сможет исполнить желание маленького ребенка: в городе стартует благотворительная акция. По словам организаторов, главная их цель - это помочь семьям, где воспитываются дети с инвалидностью.

Акция «Исполни желание ребенка» празднует в этом году пятилетний юбилей. В честь этого благотворителям предлагается на свое усмотрение купить подарок для одного из именинников, которому тоже исполняется 5 лет. Сделать это очень просто.

С 23 ноября 2020 года любому желающему нужно посетить ТРЦ «Мир» найти баннер с названием акции, выбрать нарисованную ребенком открытку с указанием имени, и позвонить по телефону 8-912-122-43-85 для регистрации участия в юбилейной акции. Или же вы можете самостоятельно купить подарок для детей, которые ждут новогоднего чуда, и оставить его по адресу: Московская 20, каб. 4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми активисты общественных объединений занимаются благотворительностью

И оказывают поддержку населению (подробности)