В Коми некоторые школьники могут получить до 3 млн рублей

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Школьникам Коми выделят 3 миллиона рублей на реализацию «народных» проектов, сообщили в Минобре республики. Отбор ученических инициатив начался 9 ноября и закончится завтра, 11 числа. Жюри отберет из 57 заявок 15 победителей.

Самым главным критерием для участия в конкурсе является привязка проектов к 100-летию Коми. Проекты должны отражать патриотическое воспитание, добровольчество, здоровый образ жизни, спорт, туризм, инициативы творческой молодёжи, ученические инициативы, молодёжные медиа.

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в Коми защищать свои проекты ученики 7-11 классов будут онлайн-режиме. В профильном ведомстве рассказали, что он ожидают включений из Сыктывкара, Инты, Печоры,Усинска, Усть-Вымского, Прилузского, Сыктывдинского, Княжпогостского, Троицко-Печорского, Удорского районов.

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