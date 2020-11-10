Стал известен талисман Чемпионата мира по хоккею с мячом, который пройдёт в Сыктывкаре весной 2021 года

Фото: РВК – Раньше всех. Коми

Стал известен официальный талисман Чемпионата мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре. Как вам?

Напомним, что 41-ый Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Сыктывкаре весной 2021 года. Ранее Министерством физической культуры и спорта Республики Коми был объявлен конкурс на создание талисмана Чемпионата мира по хоккею с мячом.

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