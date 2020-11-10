Блокчейн-решение Райффайзенбанка сократило время расчетов с контрагентами для Петролеум Трейдинг с дней до минут

Райффайзенбанк завершил проект автоматизации расчётов для Петролеум Трейдинг на основе блокчей-платформ R-Chain и PROLEUM. Интеграция платформ происходила поэтапно, на первом этапе, который завершился в июле 2020 года, были автоматизированы расчеты с контрагентами – клиентами Райффайзенбанка. Это позволило значительно ускорить отгрузку товара при предоплате или автоматически закрывать дебиторскую задолженность. Завершающим этапом стала автоматизация процесса расчетов с контрагентами в других банках.

Как устроен процесс оплаты

После выставления платежного требования через специально разработанный API-интерфейс оно попадает в узел PROLEUM с доступом к реестру банка, в течение нескольких секунд передается в банк, а затем через платежную систему ЦБ РФ — в банк контрагента. Процесс становится полностью прозрачным для сторон, а минимально возможное время прохождения процесса таким образом сокращается с одного дня до получаса.

«Переход на автоматизированную работу с платежными требованиями на основе блокчейн-решений открывает огромные перспективы развития сложившихся товарно-денежных отношений между компаниями. Никогда еще В2В платежи не были такими быстрыми и удобными! Клиентам достаточно в один клик подтвердить оплату требования в своем клиент-банке. В будущем мы планируем переход на безакцептное списание — это позволит снизить риски для нас, а значит и цену для клиентов. Кроме этого, станет возможным снижение издержек для всей цепочки поставок», — отметил Максим Дьяченко, управляющий партнёр Петролеум Трейдинг.

В чем преимущества

Реализация решения на технологии распределенных реестров Hyperledger Fabric позволяет сделать процесс оплаты полностью прозрачным для всех участников, гарантировать конфиденциальность и полную неизменяемость данных. Ускорение процесса оплаты сокращает сроки поставок, а также повышает оборачиваемость капитала при потранзакционном расчете. Кроме того, решение может быть масштабировано на неограниченное количество поставщиков и контрагентов без дополнительных затрат.

«Решения на основе блокчейн позволяют сделать сложный процесс взаиморасчетов между компаниями простым и быстрым, — подчеркнула руководитель центра инновационных технологий Райффайзенбанка Евгения Овчинникова. — Райффайзенбанк накопил большой опыт эффективного использования блокчейн-технологий в оптимизации финансовых процессов компаний из разных отраслей, и мы готовы предлагать уникальные решения для различных задач наших клиентов».

Райффайзенбанк исследует технологии распределенных реестров с 2017 года. В 2018 году была разработана собственная блокчейн-платформа R-Chain для автоматизации расчетов и других банковских сервисов между клиентами банка, на которой было реализовано несколько пилотных проектов. Первым проектом на ее базе стал выпуск международной банковской гарантии в рамках сделки с участием компании «Газпром нефть». В 2019 году Райффайзенбанк разработал блокчейн-платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями для Группы Компаний Askona Life Group, на текущий момент масштабирует это решение с другими своими корпоративными клиентами. В 2020 году Райффайзенбанк подключился к блокчейн-платформе для агентов S7 для обеспечения потранзакционных расчетов за билеты.