В Воркуте вырубили деревья вокруг стелы «Звездный шар» для ее ремонта

Фото: мэрия Воркуты

Привести в порядок стелу «Звездный шар», расположенную на транспортной развязке Бульвара Пищевиков, и прилегающую к ней территорию местные власти планировали еще летом текущего года. Свои коррективы в планы внесла пандемия новой коронавирусной инфекции.

Тем не менее, работы по благоустройству прилегающей территории, в частности зеленой зоны, решено было провести в этом году – разросшиеся насаждения практически полностью закрыли собой стелу и обзор движения автотранспорта для водителей, что является нарушением правил организации дорожного движения.

– Изначально рассматривался вопрос о пересадке деревьев от стелы, но, к сожалению, сделать это не получилось, – рассказала заместитель главы-руководителя администрации города по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт. – Корневая система насаждений оказалась сильно переплетена и при извлечении была бы практически полностью повреждена, поэтому деревья пришлось вырубать, а делать это сейчас, в отсутствии зеленой массы, значительно легче. Таким образом, к летней ремонтной кампании 2021 года часть работ, запланированных к выполнению на данной транспортной развязке, будет уже выполнена.

В дальнейшем у стелы планируют отремонтировать бетонное основание, установить пять новых опор освещения со светильниками, а также выполнить монтаж подсветки звезд. Несмотря на объемные работы по вырубке насаждений, зелена зона будет сохранена. Ее облагородят аналогично транспортной развязке у памятного знака «67 параллель». Реализация проекта запланирована на лето следующего года, сообщает пресс-служба мэрии Воркуты.

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