Санитарка инфекционной больницы проиграла суд с мэром Сыктывкара о «коронавирусной» доплате

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Сыктывкара проиграла суд мэру города Наталье Хозяиновой, сообщает БНК. Женщина трудоустроилась на должность санитарки в Республиканскую инфекционную больницу. Нашла вакансию горожанка на официальной странице главы администрации «Вконтакте». В объявлении говорилось, что заработная плата санитарки (мойщицы) составит 28 960 рублей, но на деле она оказалась меньше на 10 тысяч.

Женщина была возмущена таким положением дел и подала иск в суд, в котором указала, что была обманута Хозяиновой.

«Если бы я изначально знала, что зарплата будет только 18 тысяч, я бы не трудоустраивалась», - заявила санитарка.

Доказательством она приложила расчетные листы, в которых говорится, что зарплата истицы составила за апрель - 21 198 рублей, за май – 83 015 рублей, за июнь - 65 420 рублей. В расчетных листах имеются сведения о выплатах стимулирующего характера в связи с коронавирусной инфекцией. Именно это и стало решающим фактором при вынесении решения суда.

«Истица добровольно заключила трудовой договор, была ознакомлена со всеми условиями работы, включая оплату труда. Хозяинова непосредственно при подписании истцом договора не присутствовала. Сама по себе информация, содержащаяся на странице мэра о понуждении к заключению трудового договора, не свидетельствует и публичной офертой не является. Истец согласилась на работу за определенную плату», - говорится в решении суда.

Женщина все же намерена обжаловать приговор суда и добиться справедливости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарец потребовал компенсацию за неправильный диагноз (подробности)