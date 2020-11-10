Пенсионерка, которую сбил КамАЗ под Сыктывкаром, умерла

Фото: управление ГИБДД по Коми

Попавшая под КамАЗ в Сыктывдинском районе 65-летняя пенсионерка скончалась. Об этом сообщает «Комиинформ».

Инцидент произошел еще вечером 4 ноября. КамАЗ ехал по улице Кирова в сторону Сыктывкара. На 766 километре трассы «Вятка» грузовик сбил женщину. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП 65-летняя женщина получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом левого плеча со смещением и множественные переломы ребер слева. Она попала в больницу. Позднее стало известно, что пациентка скончалась.

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