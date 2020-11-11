Жителей Сыктывкара просят не паниковать из-за звуков сирен

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В Сыктывкаре 13 ноября буду выть сирены. В региональном МЧС жителей столицы Коми просят не паниковать и спокойно относиться к звукам сирен. Дело в том, что в ближайшее время будет проводиться проверка систем оповещения населения.

«13 ноября в 10.00 включат уличные электросирены. С 10.30 до 12.00 будет осуществляться трансляция речевого сообщения через уличные громкоговорители, радио и телевещание», - рассказали в ведомстве.

Напоминаем, что в случае реальной угрозы оповещение звучит непрерывно в течение трёх минут. Если вы услышите такой звук, нужно выключать все посторонние звуки и внимательно прослушать информацию, которую повторят 3-5 раз. После этого нужно действовать согласно сказанным указаниям.

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