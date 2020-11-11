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В Сыктывкаре пять подростков накажут за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Нарушения зафиксировали в рамках ежедневных вечерних рейдов по местам массового пребывания людей на предмет соблюдения профилактических мер школьниками в период осенних каникул.

Так, со 2 по 8 ноября члены добровольческой народной дружины и полицейские проверили торговые центры «Парма», «Аврора», «Рубликъ», «Калевала», «Звездный», «Дом Быта», «Макси» и «Июнь». В итоге составлено пять протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» на подростков и семь – на взрослых.

В случае если на несовершеннолетнего будет составлен протокол, то материал направят в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Сыктывкара для вынесения наказания. Если ребенку нет 16 лет, то наказание понесут родители или законные представители ребенка. Согласно законодательству, за такое нарушение грозит штраф от 1000 до 30 тысяч рублей.

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Информацию передадут в суд (подробнее)