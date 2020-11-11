Администрацию Вуктыла заставили ликвидировать опасную свалку

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрацию Вуктыла обязали ликвидировать несанкционированную свалку с опасными отходами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сотрудники надзорного ведомства обследовали лес около села Подчерье. Там зафиксировали несанкционированную свалку на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Объем мусора составил 55 кубометров. отходы имеют 4 и 5 класс опасности для окружающей среды.

Прокурор города подал в Вуктыльский городской суд исковое заявление с требованием обязать местную администрацию собрать, увезти и утилизировать эти отходы.

Вуктыльским городским судом требований прокурора удовлетворены. Решение не вступило в законную силу. В дальнейшем исполнение судебного акта будет находится на контроле местной прокуратуры, говорится в сообщении.

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