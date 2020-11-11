В Сыктывкаре открылся новый опорный пункт полиции

Фото: Управление информации и социальных коммуникаций АМО ГО «Сыктывкар»

В столице Коми появился новый участковый пункт полиции. Находится он в новом доме по улице Тентюковская, 330. Как рассказали в мэрии города, на площади чуть более 30 квадратных метров расположены три помещения и санузел. В ближайшее время в пункт будет завезена мебель и оргтехника.

Помещение для участка в безвозмездное пользование передала администрация Сыктывкара. До этого органы внутренних дел получили от города десять таких пунктов.

«В новом микрорайоне «Атлантида» будет проживать порядка девяти тысяч человек. Участковые уполномоченные здесь – это не только осуществление охраны общественного порядка, но и решение текущих вопросов. Например – в сфере владения гражданами оружием. Мы вышли с ходатайством о создании в районе опорного пункта на мэрию города. Нам пошли навстречу, мы очень благодарны», – рассказал начальник УМВД России по городу Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наши пенсионеры - самые бдительные товарищи в Коми»: начальник полиции Ижемского района

Здесь преступлений регистрируется меньше всего по республике (подробности)