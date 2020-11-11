Из-за горящего коврика из дома в Ухте эвакуировали 17 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на среду, 11 ноября, в пятиэтажке в Ухте загорелся коврик, оттуда эвакуировали 17 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 1.30. В МЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Космонавтов. Оттуда эвакуировались 17 жильцов. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Выяснилось, что у дверей одной из квартир загорелся коврик и мусор. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В результате случившегося никто не пострадал.

На место происшествия прибыли семь человек и три единицы техники. По предварительным данным, возгорание произошло и-за неосторожного обращения с огнем.

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