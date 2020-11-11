В Удорском районе УАЗ врезался в «Ладу»: пострадали два человека

Фото: ГИБДД по Коми

Во вторник, 10 ноября, в Удорском районе столкнулись УАЗ и «Лада», в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около 19.45 на подъезде к селу Кослан. Не справившись с управлением, водитель УАЗа выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». В результате ДТП пострадали два человека. Мужчины 1990 и 1998 годов рождения, находившиеся в салоне «Лады», получили травмы различной степени тяжести.

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