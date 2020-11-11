Права ненастоящие! Житель Визинги катался на машине с купленным в Интернете водительским удостоверением

Водительские права мужчина купил по объявлению в Интернете. Фото: из архива "КП"

В Визинге Сысольского района мужчина катался с купленными правами. Но попался на пути бдительных сотрудников госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД Сысольского района, будучи на службе в селе Визинге Сысольского района остановили автомашину ВАЗ-21074. За рулём был мужчина1975 года рождения, он предъявил сотрудникам полиции для проверки водительское удостоверение, выданное на своё имя. Госинспекторы пробили по базе: права ненастоящие! Удостоверение принадлежит другому человеку. Водительские права мужчина купил по объявлению в Интернете.

В результате он во всём сознался. Возбуждено уголовное дело по ст.327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет).

*** Водительское удостоверение является основным документом, подтверждающим право управления транспортным средством соответствующей категории. Однако некоторые водители пытаются получить его незаконным способом. Нельзя так.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скоро жители Коми будут сдавать на водительские права по новым правилам (подробности)