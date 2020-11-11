Жители Коми смогут бесплатно посмотреть короткометражное кино

Фото: Pietro Jeng

С 16 по 20 ноября по всей России пройдут региональные показы юбилейного – 40-ого Международного студенческого фестиваля ВГИК. Жители Коми тоже смогут оценить работы молодых режиссеров. Показ будет доступен любому желающему. К тому же, зрители смогут почувствовать себя настоящим жюри кинофестиваля и отдать голос за лучшую, по их мнению, кинокартину.

В Коми увидеть студенческие работы и отдать свой голос за понравившуюся кинокартину можно будет на пяти площадках:

16 ноября в 18:00 в Юношеской библиотеке Коми,

17 и 19 ноября в Центре досуга и кино «Октябрь»,

19 и 20 ноября в Коми республиканском колледже культуре имени В.Т. Чисталева,

20 ноября в 18:00 в кинозале «Комикино»,

20 ноября в 13:00 в Доме кино и досуга (село Объячево).

К просмотрам можно присоединиться также в онлайн - формате. Трансляция будет проходить каждый день с 16 по 20 ноября по ссылке – https://2020.vgikfestival.com/#stream

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