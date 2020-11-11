Пьяная сыктывкарка обвинила человека в изнасиловании: на нее завели дело

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Эжвинском районе Сыктывкара 28-летнюю местную жительницу обвиняется в заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент в августе. Пьяная сыктывкарка позвонила по телефону 112 и сообщила, что знакомый совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. На место прибыли полицейские, и горожанка рассказала им то же самое.

Однако проверка показала, что эти сведения не соответствуют действительности. Девушка сделала это для того, чтобы оправдаться перед сожителем, который приревновал ее к молодому человеку. По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказали.

В отношении сыктывкарки было возбуждено уголовное дело. Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Дело было направлено в суд.

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