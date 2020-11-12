Пропавшую еще в сентябре в Ухте 76-летнюю женщину нашли мертвой

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте нашли мертвой 76-летнюю женщину, которая пропала еще 24 сентября. Об этом сообщает «Комиинформ».

Около полутора месяцев назад к спасателям обратилась сестра пропавшей. Она рассказала, что 24 сентября в 14:00 ее родственница ушла к роднику у реки поселка Тобысь и не вернулась. Не исключалось, что пожилая женщина могла заблудиться или погибнуть.

В итоге 11 ноября тело пропавшей обнаружили в километре от населенного пункта. Женщина плохо передвигалась, и то, как она могла оказаться в этой местности, будут выяснять следователи. Такое расстояние самостоятельно преодолеть она физически не могла, тем более подняться 200 метров по берегу ручья Нижний Сивьель, который зарос кустами.

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