Жителям Коми на заметку: как обрабатывать от ковида смартфон

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С пандемией коронавируса вопрос дезинфекции встал особенно остро, а телефон – это та вещь, которая находится у нас в руках постоянно. Заместитель директора Института Инновационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин рассказал агентству "Прайм", почему нельзя протирать телефон спиртом и как правильно дезинфицировать гаджеты.

"Этиловый спирт, как и перекись водорода, могут повредить олеофобное покрытие экрана. Лучше всего для протирания смартфона подходит изопропиловый спирт. Его легко приобрести в виде салфеток или спрея", — объясняет эксперт.

При этом идеально подходящая для очистки смартфона концентрация спирта – 70-80%. Более чистый раствор испаряется быстрее, а для хорошего результата дезинфицирующий раствор должен провести на поверхности не меньше минуты, добавляет он.

В разгар пандемии появились боксы для очистки мелких предметов. Они тоже подойдут для дезинфекции смартфона. По сути это обычные боксы, которые уже давно используются в тех же салонах красоты, но теперь они стали более компактные.

Эти боксы облучают ультрафиолетом и другими лучами, которые расщепляют ДНК микроорганизмов, но никакого вреда самим вещам не несут. Но если вы решили очистить телефон от микроорганизмов, то лучше класть в него телефон уже выключенным.

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