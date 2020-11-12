В Коми начались обсуждения проекта схемы обращения с отходами

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В Коми начались общественные обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

На сайте ведомства размещён проект приказа «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Республики Коми» для проведения общественного обсуждения. При Минприроды Коми создана рабочая группа по рассмотрению замечаний и предложений по проекту территориальной схемы обращения с отходами. Туда вошли в том числе представители Росприроднадзора, Министерства ЖКХ и регионального оператора по обращению с ТКО.

В задачи рабочей группы входит оперативное рассмотрение предложений и замечаний по проекту территориальной схемы, а также осуществление мониторинга общественного обсуждения проекта территориальной схемы в муниципальных образованиях Республики Коми. Заседания рабочей группы будут проводиться два раза в неделю. Общественные обсуждения продлятся до 10 декабря. Замечания и предложения будут приниматься до 25 ноября.

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