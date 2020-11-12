В этом году более 1800 жителей Коми призовут в армию

Фото: Минобороны РФ

В этом году более 1800 жителей Республики Коми призовут на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

1 ноября в Коми стартовала осенняя призывная кампания. В этом году для республики установлена норма призыва более 1800 военнослужащих. В основном призывников направят в воинские части и на корабли Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-космические силы и войска национальной гвардии.

Осенний призыв проводится с соблюдением мер, направленных на недопущение заболевания коронавирусом как самих призывников, так и работников военкомата, медиков и членов призывных комиссий. Для этого призывные пункты обеспечены необходимым медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

В ноябре – декабре через муниципальные призывные комиссии пройдут около 7,5 тысяч юношей. На входе им измеряют температуру, уточняется состояние здоровья, проводят обработка рук, выдают маски и перчатки. Люди м признаками заболеваний не допускаются на призывной пункт.

На сегодняшний день комиссию прошли более 2000 призывников, и около 1200 из них призвали на военную службу. Перед убытием в войска призывники переодеваются в военную повседневную форму одежды, цвет которой соответствует виду и роду войск, в котором предстоит проходить службу: ВМФ – черного цвета, ВКС и ВДВ – синего, для остальных – защитного. Всего на 12 ноября отправлено в войска около 200 новобранцев в воинские части Северного флота, Западного военного округа и войска Национальной гвардии.

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