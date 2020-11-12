На шахте в Воркуте зафиксировали повышенную концентрацию газа

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В четверг, 12 ноября, в Воркуте на шахте «Заполярная» зафиксировали превышение допустимой концентрации газа, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Воркутауголь».

на шахте произошло высыпание кровли, через нарушение защитной перетяжки. При падении порода повредила дегазационный трубопровод. Работа дегазационной системы была нарушена, и это привело к постепенному росту концентрации газа. При достижении ПДК метана был задействован план ликвидации инцидента.

На место выехали подразделения ВГСО и оперативная группа Воркутинского гарнизона пожарной охраны. Как передает «Комиинформ», пострадавших нет.

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