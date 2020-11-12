Погода в Коми 12 ноября: первые морозы

В Сыктывкаре и Объячево ночью -6...-8 °C, днём -4...-6 °C. Облачно с прояснениями, ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

В Воркуте ночью -24...-26 °C, днём -21...-23 °C. Облачно с прояснениями, днем временами слабый снег.

На остальной территории республики температура ночью -12...-14 °C, днём: -7...-9 °C. Облачно с прояснениями, ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

В Инте, Печоре и Усинске до минус 29 ночью, и минус 24 днем. Облачно, временами небольшой снег, сообщает Коми ЦГСМ.

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