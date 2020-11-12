Житель Ухты из-за неприязни к знакомому решил его заколоть

Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в Ухте развернулась настоящая кровавая драма. Двое мужчин 40 и 60 лет выпивали алкоголь и бурно обсуждали волнующие их темы. В какой-то момент спор перешел в ссору, а затем и вовсе в открытый конфликт, в ходе которого 40-летний местный житель схватился за нож и ударил им в шею своего друга.

«Между мужчинами возникла ссора из-за личное неприязни. Подозреваемый нанес 60-летнему знакомому несколько ударов ножом, в том числе в область шеи. С ранениями потерпевший госпитализирован в больницу. Благодаря оказанной медицинской помощи он остался жив», - рассказали в Следственном комитете.

Мужчина сразу же был задержан. Известно, что ранее он уже был судим.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на умышленное причинение смерти другому человеку».

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